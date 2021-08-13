На территории оздоровительного центра "Лесная поляна" под Сморгонью проводится санобработка

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории оздоровительного центра "Лесная поляна" в Сморгонском районе проводится санитарная обработка, сообщила журналистам начальник главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только дети, у которых положительный тест, переводятся из помещения, в котором они находились, обязательно проводится санитарная обработка", - сказала Людмила Кеда.

После подтверждения случаев ковид-инфекции в оздоровительный центр были направлены детские инфекционисты, пульмонологи и педиатры как областного, так и республиканского уровней. Сейчас они находятся здесь же и проводят осмотр детей, отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. В случае выявления пациентов, которым потребуется стационарное лечение, такая возможность им будет предоставлена.

Людмила Кеда подчеркнула, что мониторинг состояния детей проводится на постоянной основе. В оздоровительные лагеря приезжают дети с медицинскими справками о состоянии здоровья и о том, что они не были в контакте с инфекционными больными.

Как в оздоровительных лагерях, так и в подобных оздоровительных центрах созданы условия для изоляции детей с признаками острой респираторной инфекции. "В данной ситуации дети были изолированы и сейчас также находятся в изоляторе", - отметила она.

Говоря о типе коронавируса, выявленного у детей в центре, начальник главного управления здравоохранения отметила: "В ближайшие дни, вероятнее всего завтра, мы будем знать, какой это подвид. Сейчас проводится исследование".

По ее словам, с родителями детей разговаривают воспитатели, директор центра и его заместители.-0-