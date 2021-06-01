На трассе Лунинец-Пинск начали возводить временный мост через реку Ясельда

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе начали возводить временный мост через реку Ясельда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

Временную переправу возводят для объезда моста на трассе Р8. Там будет налажено альтернативное движение транспорта. Только после этого мостостроители приступят к основным работам по реконструкции 53-летнего моста, на котором просел металлический пролет.

"По проекту, менять здесь собираются все - вплоть до мостовых быков, из которых останется только один. А это уже, считай, возведение нового моста", - отметили в райисполкоме.

У временной переправы заколачивают сваи, укрепляют береговые опоры, подсыпают основание и оборудуют створ будущего проезда. Когда эти работы будут завершены, движение по действующему мосту закроют, а строители займутся разборкой сооружений.-0-