На участке автодороги Минск - Гомель временно ограничат движение 20 января

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги М5 20 января временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 18.10 до 19.10 на 58-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи агрогородка Блонь Пуховичского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспорта на указанном участке будет временно ограничено в направлении Минска", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-