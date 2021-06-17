На участке пр.Победителей в Минске временно ограничат движение

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Победителей в Минске временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 11.00 до 12.00 вблизи дома №84 по проспекту Победителей в Минске в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - говорится в сообщении.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-