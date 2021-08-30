На участке трассы М1 в Борисовском районе временно ограничат движение 31 августа

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги М1 в Борисовском районе 31 августа ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"С 21.00 до 22.00 на 440-м км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Большая Ухолода Борисовского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее", - рассказали в УВД.

Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-