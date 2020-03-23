На участке трассы Р2 в Столбцовском районе 24 марта временно ограничат движение

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе 24 марта временно ограничат движение из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Следственный эксперимент пройдет с 11.00 до 12.00 на 21-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин Столбцовского района. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-