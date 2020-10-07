На водородную установку комплекса H-Oil Мозырского НПЗ подали пар

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Мозырский НПЗ" подали пар на водородную установку строящегося комплекса H-Oil, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Пусконаладочные операции на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil вышли на качественно новый уровень. В частности, на установке производства водорода выполнили знаковую операцию, предшествующую началу полномасштабной пусконаладки: из заводских сетей к технологическому объекту был подан пар.

"На протяжении двух дней проходила продувка трубопровода паром до границ установки по межцеховым коммуникациям. Таким образом провели очистку технологических трубопроводов, что, в свою очередь, позволяет теперь подать пар непосредственно на установку", - сказали на предприятии.

Строительство установки производства водорода комплекса H-Oil вышло на финальную стадию. "Проведена также продувка трубопровода пара до границ объекта, после чего пар был принят непосредственно на УПВ для продувки технологических трубопроводов по всей установке. После их завершения трубопроводы предстоит собрать в проектное положение", - рассказали на Мозырском НПЗ.

Объекты общезаводского хозяйства, входящие в структуру комплекса, также в высокой степени строительной готовности - 99-100%. На предприятии работает специальная комиссия по их вводу в эксплуатацию. Инспектирующие организации выдают заключения, после чего объекты передают цехам.

В дирекции по реконструкции и развитию предприятия отметили, что следующий шаг - получение заключения на резервуарные парки.

Завершаются строительно-монтажные работы и на установке производства серы. Ее планируют вывести на режим вместе с комбинированной установкой гидрокрекинга.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-