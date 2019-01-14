На завершение реконструкции школы в Заслоново в Лепельском районе направят Br300 тыс.

14 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На развитие учреждений образования Лепельского района Витебской области в 2019 году направят более Br450 тыс., основную часть ресурсов (Br300 тыс.) составят целевые средства на завершение реконструкции Заслоновской средней школы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию Лепельского райисполкома Анатолий Карпицкий.

В текущем году в школе предстоит отремонтировать коридоры, учебные кабинеты, кровлю, обеспечить условия для организации на первом этаже здания дошкольной группы на 20 детей. Это позволит разгрузить переполненный местный детский сад и обеспечить потребности населения поселка Заслоново и близлежащих населенных пунктов в дошкольном образовании. Сейчас оформляется вся необходимая документация. Приступить к внутренним работам планируется в марте. На учебный процесс их проведение не повлияет: мощности трехэтажной школы рассчитаны на 400 детей, сейчас в ней занимаются чуть более 230 школьников. По мере обновления классов и кабинетов ребята и педагоги будут переходить на занятия в отремонтированные учебные помещения.

В 2018 году на реконструкции этого учреждения образования было освоено Br250 тыс. целевых средств. За их счет полностью обновились помещения пищеблока и столовой школы, для них приобретено новое технологическое оборудование. С условиями, созданными для питания детей и работы сотрудников кухни, сегодня ознакомится председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Кроме того, свыше Br150 тыс. пойдет на текущий ремонт учебных заведений районного центра: ремонт пищеблока в гимназии имени И.М.Ерашова, яслей-сада №1 и №6, дооснащение пищеблока средней школы №1. Предстоит обновить Полсвижский и Боровский ясли-сады.-0-