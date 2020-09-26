На жатве в Гомельской области работали более 2,2 тыс. единиц новой техники

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Более 2,2 тыс. единиц новой техники работали на полях Гомельской области на жатве этого года, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, в области особое внимание уделяют обновлению технического парка аграрной отрасли. "С учетом прошлого года в эту уборочную кампанию на полях региона работали 2260 единиц новой техники", - сказал он. В том числе это 28 газомоторных комбайнов экологического класса, которые хорошо зарекомендовали себя в уборке зерновых и кукурузы.

"Среди очевидных преимуществ новой отечественной техники - расходы на газ почти в 2,5 раза меньше, чем на дизельное топливо. Комбайнеры также оценили системы очистки воздуха в двигателе и радиаторе", - отметил Геннадий Соловей.

Агросервисы области в этом году вернули в рабочий строй более 200 единиц техники, среди них 16 комбайнов и 50 энергонасыщенных тракторов.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лидерам жатвы вручили заслуженные награды. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-