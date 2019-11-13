Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в "Брузгах" и "Берестовице"

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Началась поставка оборудования для модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Поступила первая партия оборудования, в том числе компьютеры и другая оргтехника.
"Полная модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска на белорусско-польской границе направлена в первую очередь на усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу", - отметили в таможне.
Модернизация является частью крупного проекта международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", финансируемого по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Гродненская региональная таможня выступает главным бенифициаром проекта. Общий финансовый вклад Европейского союза в модернизацию - порядка 1 млн евро.-0-