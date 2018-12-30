Начальник центра "Силичи": горнолыжные курорты под Минском пользуются спросом у туристов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горнолыжные курорты Минской области пользуются популярностью у иностранных туристов в новогодние праздники. Об этом рассказал начальник горнолыжного центра "Силичи" Сергей Громада в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Пик сезона посещения наиболее популярных горнолыжных центров "Силичи" и "Логойск" приходится на рождественские и новогодние праздники с конца декабря до середины января, отметил Сергей Громада. Любители катания на лыжах из Украины, Литвы, Китая - частые гости комплексов, но большинство составляют туристы из России. "Перед новым зимним сезоном провели реконструкцию гостиничного комплекса "Силичи". В праздники центр загружен полностью. К примеру, с 30 декабря до 8 января в "Силичах" нет ни одного свободного номера", - сообщил начальник центра.

По его словам, в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" также свободных мест с наступлением праздников найти сложно. В комплексе добавлена услуга ночного катания на лыжах для тех, кто не сумеет попасть на склон днем. -0-