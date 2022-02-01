Начальник УВД о Послании Президента: один из аспектов благополучия людей - чувство безопасности

1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Один из важных аспектов благополучия людей - чувство безопасности. Таким мнением, комментируя Послание Александра Лукашенко народу и парламенту, поделился начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя.

"Любой житель нашей страны должен понимать те процессы, которые сегодня происходят в обществе. И такие встречи, как Послание Президента, особенно актуальны в преддверии важного для страны и ее народа события - референдума, - отметил начальник УВД. - В своем обращении Александр Лукашенко четко сформулировал, по какому направлению движется наша страна, озвучив и обозначив все важные аспекты жизни государства и граждан. Один из аспектов благополучия людей - чувство безопасности и спокойствия, а это - наша главная и основная задача".

Милиция Могилевской области вносит свой вклад в обеспечение безопасной и спокойной жизни граждан. "По итогам 2021 года в области снизилось количество пострадавших из-за преступлений. Мы сохранили положительную динамику последних лет по сокращению числа преступлений по линии уголовного розыска", - подчеркнул Игорь Щербаченя.

По словам начальника УВД Могилевского облисполкома, в Год исторической памяти правоохранители региона тоже не планируют оставаться в стороне от дел, которые помогут сохранить историю нашей страны. Так, в планах провести реконструкцию памятника легендарному батальону милиции капитана К.Г.Владимирова, обновить музей органов внутренних дел Могилевской области. "Бережное отношение к истории не только укрепляет единство людей, но и позволяет нам успешно справляться с любыми задачами", - подытожил он.-0-