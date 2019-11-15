Начальную цену непроданного на первых торгах имущества в Минске будут снижать до 50%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 ноября изменяется механизм понижения начальной цены продажи на аукционах имущества, находящегося в собственности столицы. Новшество направлено на сокращение сроков реализации таких лотов, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Если первые торги оказались нерезультативными либо не состоялись, а также если единственный участник отказался покупать лот по начальной цене, увеличенной на 5%, цена на такое имущество, как недвижимое (за исключением предприятий), так и движимое, может быть понижена до 50% включительно. А если и в следующий раз имущество не будет реализовано, на третьих торгах стартовая цена может быть снижена до 80% включительно. Таким образом, минуется этап снижения цены на 20%, как это требовалось ранее.

Это одна из новаций, которая закреплена в решении Мингорсовета от 11 сентября 2019 года №150 - в соответствии с указом №169 "О распоряжении государственным имуществом". Кроме того, администрации районов столицы смогут сами (а не Мингорисполком) принимать решения о передаче объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства в собственность различных административно-территориальных единиц. Упрощается порядок некоторых процедур по распоряжению имуществом для коммунальных организаций.

Также теперь в городскую казну будет направляться только половина средств, полученных при отчуждении на аукционе недвижимого имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении коммунальных юридических лиц (кроме бюджетных организаций). Сами они смогут распоряжаться второй половиной суммы - использовать эти деньги на проведение реконструкции, техпереоснащения, модернизации основных средств.

Весь комплекс мер должен в итоге упростить процедуры по управлению и распоряжению коммунальной собственностью, сократить сроки ее реализации.-0-