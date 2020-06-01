Начинающие фермеры Гомельской области представили бизнес-проекты

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди Гомельской области представили проекты в международной бизнес-игре "Начинающий фермер", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

На региональном уровне к игре подключились юноши и девушки разного возраста: от школьников до студентов и молодых фермеров.

Тематика проектов разная. Например, ребята из Речицкого аграрного колледжа разработали проект крестьянско-фермерского хозяйства "Лазурный берег", который планируют реализовать вблизи райцентра. "Его отличие - в создании особенного реабилитационного центра. Здесь с помощью специалистов по обращению с животными дети смогут преодолевать страхи или просто хорошо проводить время с ручными обитателями фермы", - отметили в БРСМ региона.

Один из участников бизнес-игры Никита Тачилкин предложил гидропонический проект "Сады Семирамиды". "Это комплекс ферм, культивирующих овощи, фрукты и ягоды на основе гидропоники. По задумке автора, в одной теплице удастся разместить более 4 тыс. саженцев - 5 пролетов по 4 замкнутые гидропонические системы. Начать работу фермы Никита планирует с выращивания салата-латука и за один урожай собрать свыше 850 кг салата. В предлагаемых условиях за год можно собрать 3-4 урожая", - рассказали в обкоме.

По предварительным расчетам, проект учащихся средней школы №2 Ельска должен окупиться чуть больше, чем за полгода. Такова предполагаемая скорость возврата вложенных средств в студию ландшафтного дизайна LanD. "Проект не капиталоемкий. О его востребованности свидетельствует тот факт, что основной массив райцентра - малоэтажные дома с участками. Ребята готовы искать клиентов также среди крупных и мелких предприятий региона", - сказали в БРСМ.

Эксперты рассмотрят проекты в пяти номинациях: животноводство, птицеводство, рыбоводство, аквакультура и пчеловодство; растениеводство, садоводство и ландшафтный дизайн; полеводство и овощеводство; агротуризм; сельскохозяйственная кооперация и свободная тема.

Бизнес-игра включает областной, национальный и международный этапы. Лучшие региональные команды будут онлайн защищать свои проекты перед экспертным советом на республиканском уровне. Международный этап планируют провести в очном формате с защитой проектов в одном из регионов России. Победителей наградят дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в страны-участницы - Беларусь, Россию, Кыргызстан, Казахстан и Армению.-0-