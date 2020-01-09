Найти домашнего питомца можно на благотворительной выставке в Минске

9 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Благотворительная выставка-пристройство "Дорога домой" состоится 18 января во Дворце детей и молодежи в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Общественное объединение защиты животных "Эгида" хочет привлечь внимание к проблеме бездомных животных и предлагает поучаствовать в акции помощи "Дорога домой". Ждать своего хозяина на площадке будут 60 кошек и собак. С каждым питомцем можно провести время, а на вопросы по кормлению и содержанию ответят организаторы, сотрудники приютов и волонтеры. "Все животные здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Забрать питомца сможет каждый абсолютно бесплатно, для этого нужно лишь подтвердить серьезность своих намерений, пообщавшись с экспертом на выставке, и иметь при себе паспорт", - рассказали в объединении.

Для гостей также будут организованы бесплатные консультации кинологов, ветеринарных врачей и других экспертов. На площадке выставки также состоится благотворительный маркет, а для посетителей, которые хотят поддержать приюты, будет работать пункт сбора помощи. Люди, взявшие собаку или кошку из приюта, получат запас сбалансированных кормов для своих питомцев. Кроме того, организаторы обещают провести фотосессии, викторины с призами и конкурсы для детей.-0-