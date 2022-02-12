Налоговые органы Брестской области нашли в тату-салоне именные конверты с серой зарплатой

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Брестской области нашли в тату-салоне конверты с серой зарплатой, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Предотвращение выплат заработной платы в конвертах - это многоплановая задача, и для ее решения налоговые органы используют различные методы: от информирования плательщиков о рисках таких выплат до контрольных мероприятий", - отметили в МНС.

Налоговые органы Брестской области во время контрольных мероприятий в тату-салоне обнаружили именные конверты с серой зарплатой, инструкции для работников, как принимать наличную выручку без кассы. Экспертиза компьютерной техники показала, что предприниматель от налогообложения скрыл более Br800 тыс. выручки, а зарплаты в конверте превышают Br240 тыс. Вердикт суда - штраф в 100 базовых величин (1 БВ - Br32), конфискация четверти незаконно полученного дохода (более Br190 тыс.), а также оборудования стоимостью почти Br10 тыс.

Аналогичный случай выявили работники Минской городской инспекции при проверке станции техобслуживания. По данным найденной черной бухгалтерии, сумма сокрытой от налогообложения выручки составила за пять лет Br780 тыс. 40% уходило на выплату заработной платы в конвертах. По итогам проверки предъявлено Br230 тыс. налогов, в том числе Br147 тыс. подоходного налога.

Выявляемые случаи выплаты зарплаты в конвертах - сигнал для проверки имущественного положения тех, кто причастен к теневому бизнесу. В прошлом году налоговые органы по итогам анализа доходов и расходов граждан истребовали у 8 тыс. физических лиц декларации о доходах и имуществе. Более трети из них (2,9 тыс.) не смогли подтвердить легальность происхождения своих доходов. В итоге им предъявлено к уплате Br12,3 млн подоходного налога.-0-