Народные обряды "Щедрец", "Коляда" и "Цари" проведут в Минской области 13 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 13 января проведут народные обряды "Щедрец", "Коляда" и "Цари", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном центре народного творчества.

"Щедрец" отпразднуют в деревне Швабы Логойского района. Среди жительниц населенного пункта выберут самую красивую женщину - щодру. Процессия во главе с ней будет ездить по деревне на лошадях, петь щедровки - обрядовые песни, которые начинаются со слов "щедрый вечер, добрый вечер". Ряженые заглянут в дома местных жителей, где их угостят блюдами традиционной белоруской кухни. Здесь же будут организованы "заседки": гости обсыплют дом приветливых сельчан зерном и пожелают им всех благ.

Театрализованное музыкальное исполнение народного обряда запланировано и в Червенском районе: в деревне Шестиснопы пройдет "Коляда". Разодетые колядовщики споют народные песни, зайдут в гости к односельчанам и поздравят их с праздниками.

Еще один колядный обряд - "Цари" - внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он пройдет в деревне Семежево Копыльского района. В обряде поучаствуют молодые мужчины и юноши, так называемые цари, одетые в костюмы, а также другие персонажи. Ряженые пройдутся по деревне, разыграют сценки с элементами народной драмы "Цар Максіміліян", покажут борьбу "царей".

Завершится празднование Коляд в Минской области аутентичным обрядом "Тянуть Коляду на дуба", который пройдет в деревне Новины 21 января. В этот день сельчане украшают Коляду (зажиночный или дожиночный сноп) или колесо от телеги, на котором располагается сено и горшок с кутьей. Затем главный атрибут праздника несут к самому высокому дереву в Новинах - дубу. Сноп или колесо, сохранившиеся с прошлого года, сбрасывают с дерева и поджигают, взамен устанавливая новую куклу или колесо с кутьей. Все действо сопровождается обрядовыми песнями, танцами и хороводами. Суть проведения обряда в желании сельчан получить хороший урожай в новом году.-0-