Нарушения правил пожарной безопасности выявили в общежитиях воинских частей в Могилевской области

3 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Отдел по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Могилевской области провел проверку жилищного законодательства и законодательства, направленного на предупреждение пожаров в общежитиях воинских частей, дислоцирующихся на территории Могилевской области. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела Андрей Будько.

В большинстве общежитий имелись нарушения правил пожарной безопасности. Они не в полной мере были обеспечены первичными средствами пожаротушения, пожарные извещатели находились в нерабочем состоянии. Кроме того, должностные лица, ответственные за обеспечение правил пожарной безопасности, не прошли необходимое обучение.

Сотрудники прокуратуры обратили внимание на неполноту принимаемых мер по предупреждению пожаров в общежитиях и их надлежащему противопожарному оборудованию. Для устранения нарушений прокуратура области в адрес командования проверенных воинских частей внесла акты прокурорского реагирования. В результате были приняты необходимые меры по приведению общежитий в надлежащее противопожарное состояние и обеспечению обязательным пожарно-техническим имуществом, проведено обучение лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности.

Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.-0-