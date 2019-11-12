Нарушения правил стоянки у озера Свитязь будут фиксироваться в авторежиме

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения правил стоянки у озера Свитязь в Новогрудском районе будут фиксироваться в автоматическом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Гродненской области с марта 2018 года работает аппаратно-программный комплекс фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств "ПаркРайт". С 13 ноября количество зон контроля комплекса увеличивается. Если изначально в них были включены улицы Гродно, то вскоре письма о нарушениях ПДД будут приходить и из районов области. В частности, в зоны контроля включены 38-40-й км автодороги Р5 вблизи Озера Свитязь в Новогрудском районе.

Кроме того, в автоматическом режиме будут фиксироваться нарушения правил парковки в Гродно на пр.Космонавтов в районах автовокзала и ОАО "Гродно Азот", на ул.Гаспадарчей по обеим сторонам, а также на так называемом верхнем проезде рядом с домами №25 и №35 по пр.Клецкова.

В ГАИ рассказали, как работает автоматический комплекс. Находящийся в движущейся машине прибор в автоматическом режиме фиксирует на фото и видео автомобиль, водитель которого игнорирует правила парковки и стоянки. "ПаркРайт" распознает регистрационный номер транспортного средства, а также фиксирует его координаты. Если через пять минут автомобиль-нарушитель находится там же, данные передаются в центр обработки.

Уведомление о нарушении правил стоянки, как и за превышение скорости, владелец получит по почте.-0-