Нарушения правил торговли и санитарных норм - КГК о недостатках придорожного сервиса Минской области

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля Минской области и Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели мониторинг 72 объектов придорожного сервиса региона, расположенных на трассах республиканского и международного значения, включая М1, М2, М6, М7, сообщили БЕЛТА в КГК.

Недостатки и нарушения законодательства выявлены в 50 объектах придорожного сервиса центрального региона. Среди наиболее распространенных - нарушения требований правил торговли, несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, технических нормативных правовых актов. Выявлены факты, когда объекты продавали некачественную продукцию собственного производства, на товарах отсутствовали ценники, ассортиментный перечень товаров не соответствовал требованиям. Порой книги замечаний и предложений велись с нарушениями либо вовсе отсутствовали, как и информация о защите прав потребителей. Не все работники магазинов смогли предъявить справку о прохождении обязательного медосмотра.

По итогам мониторинга 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, один человек освобожден от занимаемой должности.

К настоящему времени большинство выявленных недостатков и нарушений устранено.

Ситуация в сфере придорожного сервиса остается на контроле. Граждане могут сообщать о нарушениях на горячую линию КГК Минской области по телефону 8 (017) 331-64-59.-0-