Нарушения при взыскании расходов на содержание детей выявлены в Гродненской области

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Недостатки и упущения в сфере взыскания расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, выявлены в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Нарушения выявлены как в деятельности органов и учреждений образования, так и в организации работы отделов принудительного исполнения. В частности, с начала учебного года на обеспечении Слонимского государственного политехнического лицея находилось несколько учащихся, родители которых были лишены родительских прав. При наличии оснований лицей не предъявлял к ним требований о взыскании расходов на содержание детей. В Василишковском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития были нарушены сроки информирования органов принудительного исполнения об изменении формы устройства детей.

"Отделы образования Кореличского и Щучинского райисполкомов не всегда инициировали розыск обязанных лиц. Отдел образования Зельвенского райисполкома несвоевременно обратился в органы принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении обязанного лица", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Также из-за несвоевременного направления исполнительного документа по месту работы обязанных лиц не перечислялись деньги на содержание учащейся Берестовицкого сельскохозяйственного лицея. Еще в 2017 году девочка была зачислена на гособеспечение, однако сотрудники лицея не реагировали должным образом на бездеятельность судебного исполнителя.

"Результаты проверки показали, что в отдельных районах не сформирована четкая система работы по реализации декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях". Также не налажено взаимодействие заинтересованных органов по вопросам взыскания расходов. Координационные советы райисполкомов не оказывают необходимого влияния на положение дел в этой сфере", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки заместителю председателя Гродненского облисполкома внесено представление, в котором прокуратура потребовала устранить причины и условия, способствовавшие нарушениям законодательства при взыскании расходов на содержание детей.-0-