Наш ответ Илону Маску

Гродно стал первым белорусским городом, по улицам которого начали курсировать троллейбусы с автономным ходом, который обеспечивается накопителями электрической энергии. Сегодня на линию ежедневно выходят 15 таких машин. О плюсах в их эксплуатации и новых маршрутах рассказал директор УГП "Гродненское троллейбусное управление" Виктор Шарейко.

Троллейбус XXI века

Пять инновационных троллейбусов с большим запасом автономного хода модели 32100D совместного производства УП "Белкоммунмаш" и российской инжиниринговой компании Drive Electro 26 января 2017 года вышли на улицы города. Работать предстояло на новом маршруте № 20, который соединил два микрорайона областного центра - Девятовку и Вишневец.

На торжественное мероприятие по случаю открытия маршрута, на котором пассажиров перевозят троллейбусы нового поколения, прибыли гости со всех областей республики, а также представители из России, Украины и даже Японии. Спустя время во многих городах переняли опыт белорусских коллег. Так, инновационный пассажирский электротранспорт уже запустили в белорусских Гомеле и Витебске, российском Санкт-Петербурге и украинском Днепропетровске... В ближайшее время такие троллейбусы будут перевозить пассажиров и в Минске. Но тот факт, что первопроходцами в этом направлении стало именно УГП "Гродненское троллейбусное управление", войдет в историю развития электротранспорта в нашей стране.

- Последнее десятилетие в Гродно, как и по всей стране, активно велось строительство жилья: появились новые микрорайоны многоэтажной жилой застройки. При этом инфраструктура городского электрического транспорта не развивалась. Для этого требовалось строительство тяговых подстанций, а это крайне затратная часть мероприятий по развитию троллейбусного движения. Поэтому нам предстояло решить важную задачу: организовать маршруты, которые свяжут окраины с центром города, и пустить по ним троллейбусы, - рассказывает Виктор Шарейко. - Изучали мировой опыт использования электротранспорта с перспективой проецирования его и на Гродно. Таким образом вышли на московскую компанию Drive Electro, занимающуюся производством накопителей энергии, в том числе для электротранспорта. Лично общались с ее директором - российским ученым, профессором Сергеем Ивановым. Затем обратились на Белкоммунмаш, которое по специальному техническому заданию выполнило подготовку и доработку машины для установки модуля батарей. И уже спустя полгода в Сочи на выставке достижений Беларуси и России был продемонстрирован троллейбус с автономным ходом.

На пяти новых троллейбусах обновление парка городского пассажирского электрического транспорта в Гродно не закончилось. Так, к 45-летию деятельности предприятия поступило еще 10 единиц современного пассажирского транспорта. И если первыми в областном центре начинали работу троллейбусы, выпущенные Белкоммунмашем, то сейчас в качестве производителя выступил ОАО "МАЗ". В их модели много новшеств. Например, за счет того, что батарея автономного хода расположена на крыше, в салоне больше пространства и света. Для водителей разработана удобная панель управления.

Что же дает использование инновационного вида транспорта в городе? Согласитесь, вопрос напрашивается сам собой!

- Кроме того, что это экологически безопасный вид транспорта, он еще и не требует создания специальной инфраструктуры для эксплуатации. Особенность и в том, что благодаря накопителям электрической энергии транспортное средство проезжает более 15 километров, не подключаясь к контактной сети, - отмечает директор предприятия. - Это дает возможность объехать затор на дороге, либо использовать этот вид городского пассажирского транспорта в районах, где нет контактной сети.

В числе первых трех водителей, кому доверили управление бесконтактным троллейбусом, стал Руслан Муслицкий, за плечами у которого 10-летний стаж работы на предприятии.

- Помню, как ехал в троллейбусе и увидел объявление, что на предприятие требуются водители. Да и отец поддержал мой выбор, ведь он долгие годы и сам управлял троллейбусом. Мне еще и 21 года не было, поэтому, когда проходил обучение, был самым молодым водителем, - вспоминает Руслан Иванович. - То, что доверили новый троллейбус, - было очень приятно и в то же время почетно. Коллеги в шутку называли нас водительской элитой. Спустя три года могу сказать, что разница между обычным троллейбусом и машиной на автономном ходу колоссальная. Мы просто забыли, что такое обрыв линии или срыв маршрута.

Положительные моменты отмечают и горожане, ведь троллейбусы нового поколения всегда приходят точно по расписанию.

Новые маршруты

Вместе с обновлением пассажирского транспорта УГП "Гродненское троллейбусное управление" разрабатывает новые маршруты, чтобы жителям отдаленных от центра микрорайонов было удобно, без пересадок добираться на работу, отвозить детей в садик и школу.

Торжественное открытие 21-го маршрута "Ольшанка - "Гродно Азот" прошло 5 ноября 2019 года. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день, только 45 лет назад, в Гродно был запущен первый троллейбус, связавший ГПО "Азот" с Советской площадью.

- Новый маршрут позволяет жителям Ольшанки, многие из которых - работники предприятия "Гродно Азот", без пересадок добираться в свой микрорайон. График работы троллейбусов № 21 специально подстроен к началу и окончанию смен на химпредприятии. Вне этого времени троллейбусы ходят по укороченному 22-му маршруту - от Ольшанки до ТЦ "Корона", - поясняет Виктор Шарейко.

В начале 2020 года в городе открылся еще один новый маршрут - №23 "Гродножилстрой - Девятовка-5", у которого в перспективе планируется продолжение. Когда введут в эксплуатацию улицу Глухова, он будет продлен в новый жилой микрорайон Грандичи-2 до улицы Саяпина. В Ольшанку троллейбусы поедут после строительства контактной сети от Химволокна до микрорайона Колбасино. Таким образом в Гродно будет окончательно сформирован новый маршрут "Ольшанка - Грандичи-2".

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Леонида Щеглова

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