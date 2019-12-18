Настоящий офицер должен уметь Родину защищать и вальс танцевать: в Могилеве прошел кадетский бал

18 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Традиционный новогодний кадетский бал прошел сегодня в Могилеве. Под звуки вальса и полонеза в танцах кружились учащиеся Могилевского областного кадетского училища и областного лицея №2, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разучивать движения было не сложно, скорее интересно. Мне впервые выпала честь стать участником такого мероприятия, - поделился курсант Александр Азаров. - Мы научились танцевать вальс, полонез, падеграс и сударушку, узнали про бальный этикет. Кадетский бал - это добрая офицерская традиция, которая не только развивает физические умения, но еще воспитывает и дисциплинирует". Его спутница Валерия Жарикова рассказала, что и сейчас для нее это так же волнительно, как и было год назад.

Поздравить ребят с наступающими праздниками приехал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. Он вручил Могилевскому областному кадетскому училищу сертификат на приобретение беговых лыж.

"В нашей стране развитию спорта уделяется большое внимание: совершенствуется инфраструктура, готовятся прекрасные кадры. В год Беларусь принимает более 80 спортивных мероприятий международного и европейского уровня. Сегодня становится модным быть здоровым. И чтобы поддержать модное веяние от министерства спорта и туризма хочу передать вам сертификат на приобретение спортивного оборудования. Возможно, именно среди вас есть будущие спортсмены мирового уровня", - отметил Михаил Портной.

"Традиция балов Могилевщины имеет более чем вековую историю. Уверен, что в конце XIX века такие же молодые люди вальсировали здесь, в здании бывшего Губернского собрания, и мечтали о хорошей жизни, благородстве и подвиге, - обратился к кадетам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - И в этом мы во многом схожи с нашими предками. Приятно отметить, что и сейчас мы продолжаем добрую традицию. Быть защитником всегда было почетным занятием. Продолжайте учиться и с гордостью несите звание защитника отечества в будущее. Приумножайте все то, что вложили в вас ваши родители и педагоги". От исполнительной власти области он передал кадетскому училищу сертификат на Br20 тыс. для развития материально-технической базы.

Затем продолжился бал. Учатся классическим танцам все курсанты кадетского училища. Их педагог по хореографии, руководитель танцевальной студии "Эдельвейс" при центре творчества "Эверест" Ульяна Тихоньких уже более шести лет не только готовит кадетов к ежегодному балу, но и проводит постоянные занятия. Она считает, что умение танцевать - необходимый навык настоящего офицера. "Во все времена офицеры были самыми галантными кавалерами на балах. Для ребят важно продолжать эту традицию. Приятно отметить, что они сами проявляют инициативу на занятиях, задают много вопросов, а иногда и исправляют задумавшегося хореографа", - рассказала Ульяна Тихоньких.

Кроме танцев на мероприятии прошли традиционные для балов игры и забавы. Кадеты продемонстрировали свои вокальные умения, читали стихи в литературной гостиной. Также ребята подготовили номер-демонстрацию: показали, как виртуозно обращаются с оружием.

В этом году воспитанники кадетского училища стали участниками бала для одаренной молодежи Могилевской области. Также они примут участие в IV Международном благотворительном кадетском балу в Москве, побывают на президентском новогоднем балу для молодежи и республиканском суворовско-кадетском балу в Минске.

Кадетский бал в Могилеве проводится уже в девятый раз. Это одно из мероприятий республиканской акции "Наши дети", которая проходит в Беларуси по инициативе Президента. В этом учебном году выпускниками областного кадетского училища станут 37 человек. Обучение в стенах учреждения проходит 161 подросток.-0-

Фото Олега Фойницкого