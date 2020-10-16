Научно-технологический парк в помощь стартапам построят на территории СЭЗ "Минск"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская компания "ИнКата" планирует реализовать инвестиционный проект по созданию и развитию в СЭЗ "Минск" научно-технологического парка для оказания услуг технологическим стартапам. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

Для реализации проекта в Минской области в районе поселка Привольный будут возведены быстромонтируемые пневмокаркасные здания. В них разместятся конструкторское бюро, исследовательский инженерный (R&D) центр и центр прототипирования. Будут выделены офисы для производственных консультантов, инвесторов и бизнес-менторов. "На территории парка будут воплощаться в жизнь разработки из передовых областей науки и техники - нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизация крупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство, медицинское оборудование, робототехника", - пояснили инвесторы.

Фото fezminsk.by

Создание научно-технологического парка "ИнКата" в СЭЗ "Минск" позволит получить дополнительные конкурентные преимущества ее резидентам, технологическим стартапам, а в перспективе и всей Беларуси в развитии инновационного предпринимательства и инновационной деятельности. Прежде всего за счет роста инновационных предприятий и выведения их на международный рынок.

Реализация проекта частично финансируется из средств инновационного фонда Минского облисполкома.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-