Наведение порядка и помощь пожилым - Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства населенных пунктов и прилегающих к ним территорий были среди основных тем обращений на прямую линию, которую сегодня провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома.

Всего на прямую линию поступило 16 звонков из Гродно, а также из нескольких районов области. Темы различные - людей волновали не только вопросы личного характера, поступали предложения общественного значения.

"Таким, в частности, было обращение от жителей жилого района Фолюш в областном центре. Они попросили посодействовать в наведении порядка в пойме реки Лососянка", - рассказали в облисполкоме. Руководству города дано поручение оперативно разобраться в ситуации.

Среди других обращений, связанных с благоустройством, были подняты темы строительства. Также один из звонков касался вопросов содержания кладбищ.

В числе личных вопросов были темы трудоустройства, социальной защиты. Без внимания не останется обращение пенсионерки из Сморгони. Женщина посетовала на то, что живет одна, ей все тяжелее в быту. Ее в одиночестве не оставят.-0-