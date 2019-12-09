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09 декабря 2019, 11:08

"Не хуже, чем в городе"

Председатель СПК Василий Свирид
Председатель СПК Василий Свирид
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Как председатель одного из лучших СПК страны доказал, что и на селе можно хорошо жить

Высокая планка

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени П.И. Деньщикова всегда был среди продвинутых. И во многом благодаря его руководителям. С 1951 года, когда из пяти колхозов создали один – имени Сталина, нынешний СПК пережил восемь реорганизаций и преобразований, но знал всего двоих председателей. Первым стал тот самый Деньщиков – Петр Иосифович. Именно он поднял колхоз на ноги, действуя по своим личным принципам: если иметь технику и специалистов – то лучших, если урожай и удой – то максимальные, если работать – то на пределе возможностей. Эти же принципы вместе с обширным хозяйством в 1980 году принял второй председатель СПК – Василий Афанасьевич Свирид.

И сейчас, спустя почти 40 лет, в бывшем колхозе имени Сталина работают только лучшая техника и специалисты. Мехдвору СПК позавидует любое хозяйство: здесь есть "майбахи" среди зерноуборочных комбайнов – "Лексион" и "Джон Дир", кормоуборочные комплексы "Ягуар" и свеклоуборочные комбайны "Холмер". А специалисты сельхозпредприятия периодически перенимают опыт за границей. И такой подход дает результаты. После того, как около пяти лет назад в хозяйстве не уродил озимый рапс, председатель отправил агронома в Европу – посмотреть, как там выращивают эту культуру. Специалист вернулся с конкретным предложением кое-что изменить для повышения урожайности. Уже через два года озимого рапса собрали в два раза больше. Впрочем, европейские наработки в СПК перенимают не только в растениеводстве. Это хозяйство первым в стране построило свиноферму по датской технологии. И именно в этом СПК вы встретите почти все новинки в области сельского хозяйства, которые только есть в нашей стране.

Сейчас сельскохозяйственный производственный кооператив имени П.И. Деньщикова – многопрофильное предприятие. Здесь выращивают не только крупный рогатый скот (в том числе тот, из которого получают элитную мраморную говядину) и свиней, но и разводят рыбу, делают мед. В хозяйстве есть свое производство колбас, копчений и прочих мясных деликатесов. В Гродненской области их хорошо знают под брендом "Деньщиковские угощения". И любят. А как не любить, если, например, полукопченая колбаса под этой маркой производится по "дедовской" экологичной технологии копчения на опилках?

Но на особом счету в СПК "белое золото" – молоко высочайшего класса, что дает прибыль круглый год. Не удивительно, что зарплаты в хозяйстве высокие. Здесь не только нет дефицита кадров, но и, наоборот, – на редко появляющиеся вакансии образуется конкурс, а молодые специалисты просятся сюда на распределение.

СПК имени П.И. Деньщикова – это:

– сельхозугодья площадью 9926 га;

– сад площадью 177га;

– четыре молочно-товарные фермы с общим поголовьем – 2085.

– две большие фермы для крупного рогатого скота – в Ляхново и Большой Жорновке. Общее поголовье – 5643;

– три свинофермы. Самая крупная СТФ – "Горка" на 17500 голов. Общее поголовье на трех свинофермах – 22033;

– мясоперерабатывающий цех, мощностью – 5 тонн в смену;

– пруды для разведения толстолобика, карпа и карася;

– цех по пошиву рабочей одежды.

И баня, и школа

Василий Свирид не скрывает: он хочет доказать людям, что жить на селе можно не хуже, чем в городе. И делает для этого все возможное. Сейчас в агрогородке Луцковляны – центре СПК – есть ясли-сад, школы, Дом культуры, церкви, костелы, больница и магазины, отделение банка и летнее кафе. Дороги – отличные, асфальтированные. Жить в Луцковлянах комфортно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что еще около 40 лет назад население этого агрогородка насчитывало не более 120 человек. Сейчас – примерно в шесть раз больше. И это не предел. Луцковляны расстраиваются: один коттеджный район уже заселен, второй – еще строится. В начале октября здесь сдали два 4-квартирных дома для многодетных. На подходе еще 13 квартир коттеджного типа.

Есть здесь и своя ГЭС – на Свислочи. Ее построили в 1948 году, оборудование привезли из Австрии. А в начале шестидесятых, когда началась массовая электрификация, станцию закрыли. Потом даже охрану сняли. СПК восстановило здание, поставило генераторы. Теперь получает от ГЭС около 30% нужной энергии. Подтягивает хозяйство до уровня Луцковлян и агрогородок Индура. Здешнее сельхозпредприятие присоединили к СПК имени П.И. Деньщикова в 2008 году. И за прошедшие 11 лет изменения в Индуре уже заметны.

Путешественники из Луцковлян

Часто от сельских жителей можно услышать среди прочих одну и ту же жалобу: заняться в свободное время нечем. Жители Луцковлян и Индуры такого сказать о себе не могут. Во-первых, в обоих агрогородках совершенно потрясающие дома культуры, работники которых на все праздники готовят новые программы. А, во-вторых, луцковляне и индурцы – знатные путешественники! Председатель Василий Свирид это увлечение с удовольствием поддерживает. Работники СПК уверяют: исколесили почти всю Беларусь, только в Могилевской области не побывали – но это исправимо. Ездили в Грузию, Украину, Россию. И не по одному разу.

Хорошо знают спортивный талант жителей Луцковлян и Индуры в Гродненской области. Они – завсегдатаи соревнований. В этом году работники СПК имени П.И. Деньщикова взяли три призовых места на фестивале здорового образа жизни – прекрасно показали себя в скандинавской ходьбе. До этого сами провели турнир по футболу.

В общем, о том, чтобы переехать в город, луцковляне и индурцы и не думают. А зачем, если и на селе жить хорошо?

СПК имени П.И. Деньщикова

231716, а.г. Луцковляны, Гродненский р-н, Гродненская обл., Республика Беларусь, тел. (+375 152) 914-610, e-mail: denshik_spk@agro-grodno.by

Елена ИВАШКО, газета "7 Дней"

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