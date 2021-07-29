Не край, а туристический рай

Ивановщина – не только аграрный регион страны. Постепенно он становится и туристическим центром Полесья. Тысячи гостей собирает кулинарный праздник "Мотальскiя прысмакi", историей здесь пропитана практически каждая деревня и агрогородок. Ивановский район подарил миру искусства известного художника Наполеона Орду, а Израилю – первого президента Хаима Вейцмана. В Молодово возникло белорусское предпринимательство – его развивала династия Скирмунтов, в Достоево началась история семьи русского классика Федора Достоевского. Чем еще примечателен этот край, рассказывает председатель Ивановского райисполкома Анатолий Ткачук.

– О новом урожае пока говорить рано – уборочная в самом разгаре. Анатолий Владимирович, в целом довольны ли работой ивановских аграриев?

– Под урожай 2021 года создан неплохой задел. Осенью хозяйства хорошо по-трудились, выполнив сев озимых зерновых на площади 15 тыс. гектаров, еще 4,5 тыс. гектаров занял рапс. Весной в оптимальные агротехнические сроки провели сев яровых. Сейчас действительно уборочная в разгаре.

Времени на отдых у земледельцев нет. Активно заготавливались травянистые корма, от качества которых напрямую зависят показатели в животноводстве.

В этой сфере, к слову, тоже неплохие результаты: за 2020 год производство молока составило 127,3 тыс. тонн (108,5% к уровню 2019), удой на корову – 7622 кг. По продуктивности буренок Ивановский район занимает вторую позицию в области и шестую – в стране!

За четыре месяца этого года уже произвели 44,2 тыс. тонн молока.

Достойно потрудились хлеборобы по итогам 2020 года. Валовой намолот зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) – свыше 111 тыс. тонн в чистом весе. С каждого гектара получили по 42,7 ц зерна и 27,4 ц рапса. Урожай плодов и ягод превысил уровень 2019-го почти в два раза – 2 тыс. тонн. Порадовал и картофель: при средней урожайности 280 ц/г его собрали около 26 тыс. тонн.

Строим и реконструируем фермы. За прошлый год ввели в эксплуатацию три – в ОАО "Достоево", ОАО "Бакуново" и ОАО "Машеровский". Все эти молочно-товарные фермы – с современными доильными блоками.

– Какие значимые инвестиционные проекты реализуются в районе?

– Прежде всего хочу рассказать о двух таких проектах сельскохозяйственной отрасли района. Общая сумма инвестиций – 6,1 млн рублей. Проекты предполагают реконструкцию и техническую модернизацию молочно-товарных ферм в двух сельхозпредприятиях.

ОАО "Белсолод" работает над своими проектами. Они направлены на повышение эффективности производства пивоваренного солода. Завершается строительство локальных очистных сооружений на территории производственного участка ОАО "Савушкин продукт" в городе Иваново. Продолжается реконструкция сооружений восточного склона Днепро-Бугского канала.

– Строительство жилья – в приоритете любого региона. Ивановский не исключение?

– Ежегодно мы вводим в эксплуатацию порядка 15 тыс. кв. метров за счет всех источников финансирования. С начала года уже заселено более 5 тыс. кв. метров. В феврале начато строительство 60-квартирного дома в новом микрорайоне "Восточный". Его общая площадь – 3,6 тыс. кв. метров жилья.

– А строительство социальных объектов?

– В этом году планируем открыть значимый объект – многофункциональный спортивный комплекс на улице Карла Маркса. На его базе собираемся создать учебно-спортивное учреждение с двумя бассейнами. Кроме того, там будет банный комплекс с сауной, зал для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, тенниса и мини-футбола.

– Какие интересные места посоветуете посетить туристам?

– Чтобы увидеть все достопримечательности Ивановского района, одного дня недостаточно. Первым делом я бы предложил пройтись по следам нашего известного земляка Наполеона Орды, заглянув в посвященный ему музейный комплекс. Который, кстати, признан одним из лучших во всей Беларуси! Сейчас как раз создается экспозиция усадебного дома Наполеона Орды.

Обязательно побывайте в Музее народного творчества в агрогородке Мотоль. Там вы почувствуете настоящий полесский колорит: восемь экспозиционных залов раскрывают особенности культурной жизни этого края. Прикоснуться к таинству народной медицины можно в "Доме травника" Мотольского музея народного творчества – здесь более 120 целебных душистых экспонатов.

В деревне Мохро посетите картинную галерею белорусского художника Алексея Кузьмича. Еще одна интересная экспозиция – "Агоўскі куфэрак", в которой собраны уникальные сундуки, открыта в деревне Ляховичи на базе сельского Дома культуры.

Особое место на туристической карте района занимает деревня Достоево. Отсюда началась история семьи великого русского писателя. Имя Федора Достоевского носит местная школа. С 1982 года в ней работает музей, где имеется более 3 тыс. экспонатов.

Славятся наши края мастерами с золотыми руками. Например, на базе Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества работает единственная в Беларуси школа бондарства – непременно загляните и туда.

Кроме того, из 31 пункта Дуги Струве, которые есть в Беларуси, три находятся на территории Ивановского района. В 2005 году они были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть все их можно своими глазами.

В этом году в Иваново откроется важный социальный объект – многофункциональный спортивный комплекс.

И, конечно, приезжайте к нам 7-8 августа на международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі"! Этот праздник собирает более 10 тыс. участников и зрителей.

Марина ВАЛАХ