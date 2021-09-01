Небезопасные антифризы и "незамерзайки" выявлены в продаже в Гродненской области

1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в продаже выявлены небезопасные антифризы и низкозамерзающие стеклоомывающие жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

С начала года областная инспекция провела более 45 проверок, направленных на соблюдение законодательства при продаже продукции химической промышленности, в том числе моторных масел, антифризов, стеклоомывающей жидкости. Проверили как крупные магазины и интернет-площадки, так и индивидуальных предпринимателей. "В результате выявлено 54 наименования продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси", - рассказали в областной инспекции Госстандарта. Кроме того, некоторые наименования продукции не имели документов о соответствии требованиям техрегламента ТС и паспортов безопасности, у других были выявлены нарушения по маркировке.

Среди претензий к антифризам - их несоответствие требованиям техрегламента по показателю безопасности "Температура начала кристаллизации". При норме не выше минус 35 градусов по Цельсию показатель в зависимости от наименования продукции составил минус 19-29 градусов.

В продаже также выявлена и стеклоомывающая жидкость с аналогичными нарушениями. При маркировке на упаковке "минус 30" температура начала кристаллизации такой продукции составляла минус 12-14 градусов. К некоторым "незамерзайкам" возникли вопросы и по содержанию метанола. В частности, в одной из них обнаружен метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке, - его содержание было от 109 до 135 раз больше допустимой нормы. Установлены также факты, когда заявленная производителем масса на упаковке не соответствовала реальным цифрам.

В областной инспекции отметили, что информацию об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь можно получить на официальном сайте Госстандарта и в мессенджере Telegram, где функционирует официальный канал Госстандарта "Безопасность и качество" (@gosstandartby).-0-