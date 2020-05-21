Небезопасные слаймы под видом сувенирной продукции продавали в Гомельской области

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производители небезопасных слаймов импортируют товары в белорусскую торговую сеть под видом сувенирной продукции, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела государственного контроля за выполнением требований законодательства об оценке соответствия региональной инспекции Госстандарта Ольга Крумкачева.

Последнее время слаймы пользуются особой популярностью у детей. По данным специалистов, в основе слаймов, лизунов и слизи - так называемые неньютоновские жидкости, обладающие довольно необычными свойствами. "Они удерживаются на вертикальных поверхностях, не оставляя на них следов, растекаются и меняют форму, их можно резать ножом. Слаймы приятно разминать руками, перетягивать. Многие психологи считают их хорошим средством для снятия напряжения и стресса. Однако в ряде случаев эти игрушки небезопасны для детей", - рассказала Ольга Крумкачева.

В 2019 году Госстандарт вынес предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции в Беларуси - 18 наименований игрушек на основе неньютоновской жидкости (слаймы, лизуны, слизи, жвачки для рук), не отвечающих требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) по запаху, индексу токсичности, миграции вредных химических веществ. С начала 2020 года к ввозу и обращению в Беларуси запрещено 14 наименований слаймов производства ООО "Фабрика творчества" (Россия).

Сейчас в белорусских магазинах стала появляться продукция, по внешнему виду напоминающая опасную. "Визуально их упаковки ничем не отличаются: то же красочное оформление, то же содержимое в прозрачной упаковке, тот же изготовитель и состав один в один. Но изобретательный изготовитель в первом случае продукцию назвал игрушкой, а во втором - сувенирной продукцией для лиц старше 14 лет. Важно отметить, что эта информация донесена до потребителя шрифтом очень мелкого размера, который не каждый сможет прочитать без специальной оптики", - уточнили в областной инспекции.

Специалисты разъясняют: такой ход производители предприняли, чтобы занять место на прилавках в белорусской торговой сети. В качестве сувенирной продукции сделать это гораздо проще, ведь можно обойти ряд необходимых нормативных согласований. "Слаймы-игрушки - продукция, на которую распространяется действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" и для которой обязательно соблюдение всех установленных требований безопасности. Требуется их сертификация аккредитованным органом, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия ТС. Чтобы получить сертификат соответствия, игрушка должна быть испытана в аккредитованной лаборатории, а у изготовителя должна быть проведена оценка производства. И только после успешного прохождения всех этих процедур игрушка может оказаться на прилавке", - подчеркнули в Госстандарте области. В отношении сувенирной продукции нет общепринятой классификации, как и требований к ней в действующих техрегламентах. Эта продукция не проходит процедуры обязательного подтверждения соответствия.

"Мы привыкли, что на полках в магазинах нас ожидает качественная и безопасная продукция. Зачастую не уделяем должного внимания на надписи мелкого шрифта, а это позволяет находчивым изготовителям получать прибыль на нашей невнимательности в ущерб нашему здоровью и здоровью наших детей", - резюмировала начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Ольга Крумкачева.

Сотрудники инспекции призывают потребителей внимательно изучать этикетки товаров перед покупкой. Контроль и мониторинг ситуации с небезопасной продукцией продолжается.-0-