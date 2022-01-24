Неделя безопасности по профилактике детского травматизма на дорогах стартовала в Витебской области

24 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области с 24 по 30 января проводит профилактическую акцию "Неделя безопасности", направленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"В 2021 году в Витебской области зарегистрировано 40 аварий с участием детей, в которых 40 несовершеннолетних получили ранения и четверо погибли. С начала 2022 года зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла 12 января в Докшицах. Семилетний школьник попал под колеса авто, пересекая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными телесными повреждениями мальчика госпитализировали в учреждение здравоохранения", - отметили в УГАИ.

Сотрудники ГАИ Витебской области посетят учреждения образования, чтобы напомнить учащимся, их родителям, а также педагогам о важности соблюдения ПДД вблизи проезжей части. Формы для общения с ребятами будут выбирать в соответствии с их возрастом. Для дошколят и младших школьников будут проводить игровые программы, викторины. Школьникам среднего звена покажут мультфильмы или фильмы, где главные герои напомнят правила дорожного движения. Со старшими школьниками, учащимися ссузов и вузов проведут беседы, в том числе о правилах пользования двухколесным транспортом, чтобы к весне все были готовы пересесть на велосипеды и электросамокаты и правильно вести себя на дорогах.

"В часы пик инспекторы ДПС также будут дежурить у пешеходных переходов вблизи учреждений образования, где случается большинство ДТП, в том числе с участием детей. Соблюдение элементарных правил безопасности всеми участниками дорожного движения гарантирует снижение аварийности на дорогах. Будьте внимательны и берегите себя", - отметили в УГАИ.

Впервые во время этой профилактической акции сотрудники Госавтоинспекции наладят взаимодействие в сфере информации с представителями предприятий области. Для идеологов предприятий и организаций в УГАИ подготовят короткие заметки для размещения в рабочих мессенджерах, чтобы охватить большее число граждан и напомнить им о важности соблюдения взрослыми и детьми ПДД. Если такой формат работы даст свои результаты, то она продолжится и во время других масштабных акций Госавтоинспекции области.-0-