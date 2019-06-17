Неделя памяти о Василе Быкове стартует в Ушачском районе

17 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Неделя памятных мероприятий "На сцяжынцы жыцця", посвященных 95-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Василя Быкова, стартует сегодня на его малой родине - в Ушачском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Основными местами проведения мероприятий станут агрогородок Кубличи, деревня Бычки и райцентр Ушачи. На протяжении недели пройдут выставки о жизни и творчестве известного литератора, районный конкурс вокальных коллективов, покажут фильмы о творчестве земляка. В Кублической библиотеке участники "Літаратурнай гасцёўні" обсудят подход Василя Быкова к теме войны в творчестве.

В день рождения писателя, 19 июня, в его родной деревне Бычки организуют концертную программу с театральной постановкой повести "Знак бяды", а также экскурсии по музею-усадьбе.

Василь Быков - белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Он родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки Ушачского района в крестьянской семье. В своих повестях литератор показал войну через призму переживаний человека, его нравственного выбора в наиболее драматичные моменты жизни. Широкую известность он получил после выхода повести "Третья ракета". Василь Быков лауреат Государственной премии СССР (1974 год) и БССР (1978), Герой Социалистического Труда (1984), народный писатель Беларуси (1980) и лауреат Ленинской премии (1986). Умер писатель 22 июня 2003 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске.-0-