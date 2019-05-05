Неделя сирени в Центральном ботаническом саду начнется 14 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя сирени начнется в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 14 мая и продлится по 19 мая. Кульминацией праздника 18 мая станет мероприятие "Сиреневый сад и огненная феерия на воде", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Цветущий сиреневый сад (сирингарий) - излюбленное место минчан и гостей города в эту пору. В нем собрано более 250 сортов, в том числе 16 - собственной селекции. "Полюбоваться и оценить красоту сирени, насладиться ее ароматом, научиться искусству выращивания сортовой сирени с помощью советов и консультаций от ведущего специалиста ботанического сада можно во время недели сирени, - рассказали в учреждении. - Это растение - символ Великой Победы, символ весны и пробуждения всего самого прекрасного в мире. Кроме того, сирень - это особая энергетика. Ее кусты стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, хранят наше здоровье и позитивное настроение".

Всю неделю, ежедневно, кроме понедельника, с 13.00 до 14.00 посетителей ждут интересные встречи и экскурсии по сирингарию. В эти дни куратор коллекции сирени проведет познавательные беседы с посетителями о разнообразии и особенностях этого растения, расскажет, как сделать правильный выбор в приобретении саженцев сирени для своего участка.

Организаторы интригуют необычным форматом проведения главного мероприятия недели "Сиреневый сад и огненная феерия на воде" 18 мая: посетители смогут отдохнуть и провести весь день до позднего вечера на прекрасном ландшафте ботанического сада. Также традиционно состоятся познавательные экскурсии по сирингарию с 13.00 до 15.00. Приятным бонусом станет музыкальный сюрприз: чарующие мелодии вальса в исполнении ансамбля валторнистов Большого театра Беларуси "Золото Рейна" сольются с ароматами и великолепием растений. А в 21.00 на озерном комплексе в романтической обстановке и лучах пиротехнического шоу сыграет концертный оркестр "Немига".-0-