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24 ноября 2021, 21:36

Некачественную одежду и текстиль продавали в "магазинах низких цен" в Гомельской области

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта в этом году проверили более 2,6 тыс. наименований продукции легкой промышленности и продукции для детей и подростков в "магазинах низких цен" - в 99% товаров установлены нарушения, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Специалисты отметили: в инспекцию периодически поступают жалобы от покупателей, которые приобрели товар в так называемых магазинах низких цен. Суть, как правило, сводится к тому, что вещь оказалась некачественной: после первой стирки превратилась в тряпку, полиняла, при носке красит тело, отрываются и торчат нитки, а продавец не отвечает на претензии по качеству товара.

В 2021 году в "магазинах низких цен" специалисты инспекции провели 127 надзорных мероприятий. Выборочно проверили более 2,6 тыс. наименований продукции легкой промышленности и продукции для детей и подростков. "В 99% продукции установлены нарушения", - подчеркнули в инспекции.

По словам специалистов, реализуемые в таких магазинах товары должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" и "О безопасности продукции легкой промышленности". Однако представляемые продавцами копии деклараций и сертификатов о соответствии невозможно идентифицировать с продукцией: не совпадают данные в документе и на маркировке товара, нередко маркировка неполная либо ее нет вовсе. Например, на одном из видов полотенец на вшивном ярлыке указано, что оно произведено в Туркменистане, а маркировка говорит, что изготовлено в России. Зафиксирован случай, когда на покрывале на маркировке слева указано, что оно произведено в российском Иваново, а на маркировке справа - в Индии. И таких примеров немало.

"Каждый хочет сэкономить, это понятно и приятно. Цена - важный показатель качества вещи. Однако дешевая одежда зачастую негигиеничная, плохо дышащая, отшивается на сомнительных производствах. Материал чаще всего полиэстер. Важно и страшно, что такая детская одежда, в том числе школьная, может оказаться еще и опасной для здоровья", - рассказали в областной инспекции.

Так, лабораторные испытания образцов нательного белья и одежды (для взрослых и детей), школьной формы из "магазинов низких цен" продемонстрировали несоответствие продукции требованиям безопасности и качества. "Самые важные показатели безопасности для детской одежды - гигроскопичность, воздухопроницаемость и натуральный состав", - напомнили в инспекции. В "магазине низких цен" обнаружили платье для девочки, которое по маркировке на 80% должно быть из хлопка и на 20% - из полиэстера. На деле же оказалось, что оно на 100% полиэстер. Требованиям показателя безопасности "гигроскопичность" (не менее 6%) не отвечала ветровка для девочки.

"Гомельская областная инспекция Госстандарта проводит серьезную работу в отношении торговых объектов, реализующих несоответствующую продукцию по низким ценам, а также в отношении такой продукции. Так, в 2021 году закрыты 52 торговых объекта, где нарушения носили массовый характер, запрещена реализация партий продукции", - рассказали в инспекции. Кроме того, составлено 243 протокола об административном правонарушении.-0-

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Гомельская область Госстандарт проверки торговля
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