Некачественную тушенку нашли в магазинах Гомельской области

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона тушенку российского производства, которая не соответствует определению мясных кусковых консервов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции.
Речь идет о консервах "Свинина тушеная высший сорт" торговой марки "Невероятно Dешево" изготовителя ООО КМПЗ "Балтпроммясо". В инспекции отметили, что информация на упаковке вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию.
Товар не отвечает техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". В документе прописано, что кусковые консервы - это консервы, изготовленные из ингредиентов, измельченных на куски массой свыше 30 г. Содержимое банок названной тушенки в разогретом состоянии представляет собой бесформенную массу в виде фарша с наличием трех-четырех кусочков мяса менее 30 г в бульоне.
Инспекция приняла меры по ограничению обращения данной продукции на рынке республики.-0-