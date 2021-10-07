Некачественный сырный продукт продавали в Климовичском районе

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественный копченый сырный продукт продавали в Климовичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию российского производства выявили сотрудники инспекции во время проверки одного из частных предприятий. В продаже был обнаружен молокосодержащий копченый продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии полутвердого сыра "Косичка копченая" с маркировкой "Русана" (массовая доля жира в сухом веществе 40%).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности молока и молочной продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки". Фактически массовая доля молочного жира в продукте составила от общего содержания жира всего 5,8%. Это свидетельствует о замещении молочного жира его заменителем на 94,2% при норме не более 50%.

"Это не позволяет идентифицировать продукт как молокосодержащий и вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", - заключили в областной инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данного продукта на территории Беларуси.-0-