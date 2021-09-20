Некоторые медучреждения в Витебске перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19

20 cентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске перепрофилируют некоторые медицинские учреждения для лечения пациентов с COVID-19, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области растет число пациентов с острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. "Практически во всех центральных районных больницах выделены койки под лечение пациентов с COVID-19. В Витебске перепрофилированы городская больница №1, областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, кожное отделение областного кожвендиспансера и два отделения облбольницы. На сегодня лечебные учреждения имеют все необходимое для помощи: лекарства, оборудование, средства защиты, для диагностики заболевания в области работают 9 лабораторий. Недавно новую открыли в Браславе", - отметил замначальника облздрава. Тяжелых пациентов переводят в областные учреждения и межрайонные центры.

Кроме перечисленных учреждений, которые недавно перешли на работу с коронавирусными пациентами, еще лечат больных в инфекционной больнице и областном центре пульмонологии и фтизиатрии. В ближайшее время могут быть перепрофилированы и другие медучреждения Витебска по мере увеличения числа выявляемых случаев.

Медики напоминают: следует продолжать соблюдать масочный режим, дистанцирование и вакцинироваться. Привиться можно практически во всех поликлиниках области, пункты работают в некоторых торговых центрах Витебска. Прошли полный курс вакцинации в Витебской области более 162 тыс. человек. Последние исследования показывают, что привитые люди либо не болеют COVID-19, в том числе и новыми штаммами, либо переносят болезнь в легкой форме.-0-