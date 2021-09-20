20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, мы ее анонсировали. Согласно течению эпидпроцесса эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, "проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций".

При этом Дмитрий Пиневич заверил, что "какой-либо чрезвычайщины в этом нет", однако ситуация требует всемерного напряжения сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава.

/Будет дополнено/.-0-