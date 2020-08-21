Необходимо прекратить буллинг и нападки на учителей - Карпенко

21 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко считает необходимым прекратить буллинг и нападки на учителей. На этом он сегодня сделал акцент в беседе с журналистами перед началом августовского педсовета работников образования Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко призвал всех унять эмоции. "Для нас важно обеспечить детство в стране. Важно, чтобы дети были заняты, получали качественное образование, воспитание. Важно, чтобы сегодня прекратились буллинг, нападки на учителей. Потому что учитель - такой же гражданин своей страны, имеет такое же право на свое мнение. Вместе с тем образовательный процесс и учреждения образования - не место для политических баталий", - считает министр.

На большом областном совещании Игорь Карпенко поблагодарил педагогов за активную гражданскую позицию и высокий профессионализм. "За то, что, невзирая на перипетии, которые мы переживаем (и коронавирус, и события с избирательной кампанией), вы целенаправленно готовите учреждения образования к новому учебному году, разрабатываете уже первые уроки", - сказал он.

По мнению министра, все проблемы, которые выходят на поверхность в нынешних событиях, преодолимы. "Преодолимы благодаря тому, что люди начинают думать, осознавать и понимать, что и как происходит", - отметил Игорь Карпенко.

/Будет дополнено/.-0-

Сертификаты готовности к новому учебному году получили почти 90% школ "Практически около 90% сертификатов готовности подписано. Идет планомерная подготовка учреждений образования к новому учебному году. Жизнь не стоит на месте, люди работают", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

Более 700 участников собрал областной августовский педсовет в Речице Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей убежден, если родители будут думать только о материальном благополучии, а педагоги - только о качестве знаний, тогда воспитанием подрастающего поколения начнут заниматься другие.