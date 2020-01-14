Необходимо вовлекать людей в решение вопросов и вместе определять приоритеты развития - Турчин

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо вовлекать избирателей в решение вопросов региона и определение приоритетов развития. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня встрече с депутатами Палаты представителей Национального собрания от столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Позицию председателей райисполкомов я знаю. А вот дойти до людей иногда не хватает времени. Необходимо узнать, что их беспокоит. Есть проблемы общерайонного масштаба, надо понимать важность этих вопросов. Денег на все и сразу не хватит, но мы должны понять, что беспокоит больше всего. Надо вовлекать народ и избирателей в решение вопросов, чтобы они чувствовали свое влияние и вклад в жизнь региона, участвовали в определении приоритетных направлений, в которые государство вкладывает деньги", - сказал Александр Турчин.

Губернатор попросил депутатов встречаться с гражданами, чтобы узнавать об их проблемах, и принимать участие в заседаниях райисполкомов, чтобы доносить эти вопросы до местной власти. Особенно нужно отмечать те моменты, которые требуют решения на законодательном уровне. При этом не надо скатываться до мелочей. "Ваша задача - помогать и подсказывать нам. Мы одна команда, всегда с удовольствием выслушаю каждого из вас, кто придет с конструктивным предложением", - добавил председатель облисполкома.

Депутаты выступили с некоторыми инициативами. Так, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич предложила обратить больше внимания на развитие сферы услуг (особенно туристических) и вплотную заняться небольшими предприятиями. Также она попросила сообщать депутатам о том, какие планы строит область на ближайший год, чтобы предметно общаться с населением.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, которая баллотировалась от Борисовского избирательного округа, обратила внимание на проблему качества питьевой воды и дорог. "Ждем, что в этом году будут подвижки по строительству станций обезжелезивания, реконструкции системы очистных сооружений, строительству местных дорог в районе. Нужно решать вопросы в рамках законодательства, но всегда с вниманием к маленькому человеку. Надо идти к людям и объяснять, как живет страна, сподвигать их самостоятельно что-то делать, например, в плане благоустройства", - считает она.

Александр Турчин выслушал предложения депутатов и заключил: "Моя главная задача - улучшение благосостояния граждан. Люди должны видеть результат нашей совместной работы".-0-

Фото Миноблисполкома