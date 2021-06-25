Необоснованные выплаты и завышение смет - КГК проверил спорторганизации Гродненской области

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения финансовой дисциплины выявлены в организациях физкультуры и спорта Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Сегодня на коллегии КГК региона рассмотрели ход выполнения в регионе госпрограммы развития физической культуры и спорта, а также проанализировали соблюдение финансовой дисциплины и бюджетного законодательства в этой сфере.

"Выявлен ряд нарушений, в том числе бюджетного законодательства. В частности, есть факты принятия обязательств по приобретению товарно-материальных ценностей при отсутствии на то бюджетных ассигнований", - сказала начальник управления КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

Также установлены факты неправильного начисления заработной платы и необоснованного введения штатных единиц, завышения потребности в бюджетных средствах при формировании смет.

Есть и обратные примеры. К примеру, в одном из хоккейных клубов региона вакантной числится 101 штатная единица. За счет этого был сформирован резервный фонд для премиальных выплат другим работникам. Кроме того, в этом же клубе выявлены факты необоснованных выплат тренерам на сумму около Br190 тыс. Сейчас ущерб возмещен. Правовую оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы.

Также в спорторганизациях области выявлены нарушения и в плане распоряжения госимуществом, исполнительской дисциплины. Отмечается, что большинство недочетов уже устранено. По результатам проверок в бюджет взыскано свыше Br2 млн.

Обратили внимание контролеры и на то, что в регионе не выполняется 4 из 9 доведенных госпрограммой показателей. В том числе по охвату занятиями в спортшколах детей, оздоровлению юных спортсменов и повышению ими спортивного мастерства.-0-