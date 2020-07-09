Нет спасательных жилетов - Гомельская транспортная прокуратура проверила лодочников

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская транспортная прокуратура выявила нарушения эксплуатации маломерных судов на реках и озерах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации Гомельской прокуратуры.

Работники прокуратуры провели рейды по предупреждению травматизма и гибели людей. Особое внимание уделялось эксплуатации маломерных судов. По данным транспортных прокуроров, самым распространенным нарушением в этом году стало отсутствие спасательного жилета. Так, в районе деревни Чкалова Гомельского района остановили отплывавшую от берега лодку: на веслах мужчина, с ним женщина с трехлетним ребенком без спасательных жилетов. Лодку вернули на берег. С женщиной провели беседу, мужчину оштрафовали.

Выявлены нарушения и при тренировках по гребным видам спорта. "Тренеры часто выходили на воду без документов, индивидуальных средств защиты и на лодках, не прошедших техосмотр. В некоторых случаях учащиеся были без сопровождения тренера", - рассказали в прокуратуре. В адрес учреждения образования внесено представление. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Во время рейдов также обнаружены импровизированные пляжи, где дети купались в реке без взрослых. "Информация о потенциально травмоопасной ситуации в акваториях рек передана в прокуратуру Гомельской области, которая организовала дополнительные профилактические меры", - отметили в службе информации.

С начала навигации в этом году Гомельская транспортная прокуратура сделала 13 официальных предупреждений о недопустимости нарушений и направила пять поручений о подготовке дел об административных правонарушениях.

Рейды продолжаются.-0-