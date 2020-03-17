Неверов: соцпартнерство власти, нанимателей и профсоюзов повышает эффективность защиты работников

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о социальном партнерстве между Гомельским облисполкомом, областным союзом нанимателей и объединением профсоюзов на 2019-2021 годы доказывает свою эффективность, сообщил журналистам председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Неверова, трехстороннее соглашение предусматривает более 20 обязательных норм. "В поддержку этому документу и вступивший в силу в феврале Трудовой кодекс. У нас теперь гораздо больше рычагов и возможностей для защиты людей при нарушении трудового законодательства", - отметил он.

Нормы соглашения выполняются на практике и помогают восстанавливать нарушенные права работников. Так, в декабре 2019 года на гомельском предприятии уволили огранщика алмазов. Он посчитал это незаконным. "Мужчина сослался на пункт соглашения о заключении контрактов с работниками, которые трудятся без нарушений производственной и исполнительской дисциплины, и обратился в суд. Решением суда его восстановили на работе. Приказ об увольнении отменен, с предприятия взыскали средний заработок за время вынужденного прогула более Br1,8 тыс.", - рассказал председатель областного объединения профсоюзов. Он уверен, что в дальнейшем положительный эффект правозащитной практики с помощью соглашения будет укрепляться.

Как уточнил Алексей Неверов, нормы соглашения - минимальный объем требований для дополнения коллективных договоров. Профсоюзные организации инициируют и отстаивают эти позиции при заключении, изменении и экспертизе колдоговоров. Для полноценной отработки по всем направлениям аккумулируются усилия отраслевых обкомов, районных объединений.

На местах прошли обучающие семинары и встречи с представителями профсоюзов области, трудовыми коллективами. Параллельно проводятся проверки в районах: ответственные контролируют, как вносят в колдоговоры обязательные нормы и как их применяют на практике. "Задача профсоюзов - защита трудовых прав и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, повышение уровня жизни и правовой защищенности трудящихся. Выполнение норм соглашения о соцпартнерстве многократно усилит поддержку людей", - заключил председатель регионального объединения профсоюзов.-0-