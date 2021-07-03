Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Независимость - это возможность народа самому выбирать свою судьбу, жить и развиваться. Акцент на этом сделал сегодня в Гомеле командир кадетского класса, призер областного этапа конкурса "Школа безопасности" Данила Шумкевич на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости Беларуси и 77-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Данила Шумкевич считает День Независимости главным праздником страны. "Независимость - это возможность для нашего народа самому выбирать свою судьбу, жить и развиваться, творить и дружить, создавать семьи и растить детей", - убежден кадет.

Он отметил, что является правнуком советского танкиста Онуфрия Шумкевича. "Я испытываю чувство неподдельной гордости за Победу и свободу, которую прадед оставил мне в наследство", - признался молодой человек и пообещал учиться и работать на благо страны.

Данила Шумкевич рассказал, что на Вечном огне в Гомеле в течение 80 дней кадеты с чувством особой ответственности несли эстафету памяти. "И никакие обстоятельства не помешали нам с честью выполнить эту почетную миссию", - добавил он.

Кадет выразил глубокую признательность всем ветеранам за их мужество и силу духа, самоотверженность и любовь к родному краю.-0-