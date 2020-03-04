Нидерланды сделают ставку на укрепление связей с Витебской областью - дипломат

4 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нидерланды сделают ставку на укрепление сотрудничества с Витебской областью в разных сферах, сообщил журналистам временный поверенный в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут после встречи с руководством Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат приехал работать в Беларусь в январе. Витебск стал первым городом официального визита. "С Витебской областью есть много тем для обсуждения. Мы будем делать ставку на укрепление сотрудничества с регионом как в экономике, так и в культурной сфере", - сказал Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут.

Временный поверенный с интересом воспринял информацию о международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который ежегодно проходит в Витебске. Дипломат намерен донести приглашение белорусской стороны до заинтересованных компаний из Нидерландов.

Заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный добавил, что северному региону страны интересен опыт Нидерландов, которые в развитии экономики делают ставку на инновации. "Мы открыты к диалогу, есть хорошая база для его развития и много сфер, где нам нужны нидерландские инновации. Видно, что интерес к развитию сотрудничества есть, - отметил Константин Черный. - Пригласим компании к нам на форум в мае, чтобы они поговорили в первую очередь с представителями белорусских деловых кругов, узнали больше о бизнесе в нашей стране".

За прошлый год товарооборот Витебской области с Нидерландами составил $92,4 млн. Северный регион поставляет нефтепродукты, льняные ткани, рапсовое масло, стеклоткани, продукцию деревообработки. У Нидерландов область покупает фрукты и овощи, цветы, семена овощей, лекарства. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций из Нидерландов составил почти $1 млн. В Витебске работают два предприятия с капиталом из этой страны.-0-