Нотариусы Минской и Брестской областей бесплатно проконсультируют по случаю Дня знаний

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская и Брестская областные нотариальные палаты проведут акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню знаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Нотариусы Брестского нотариального округа 28 августа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. В Минской области аналогичная акция пройдет в День знаний - 1 сентября.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро этих областей и получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и др.

Цель таких мероприятий - правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.

Кроме этого, территориальные палаты Белорусской нотариальной палаты принимают активное участие в республиканской благотворительной акции "Соберем портфель к школе", во время которой собранные портфели с канцелярскими принадлежностями передаются первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей.-0-