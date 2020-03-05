Новая детская амбулатория открылась в Витебске

5 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылась новая детская амбулатория, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничном мероприятии приняли участие председатель облисполкома Николай Шерстнев, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома, сенатор Юрий Деркач, председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин, другие почетные гости, местные жители.

Детская амбулатория первичной медицинской помощи расположена на первом этаже многоквартирного жилого дома в густонаселенном микрорайоне Билево. Сюда переведено педиатрическое отделение №2 областной детской поликлиники, включающее 12 участков. Также в состав амбулатории вошли прививочный и лабораторный кабинеты, лаборатория, кабинет функциональной диагностики. Узкие специалисты будут вести здесь прием по графику. В полном объеме принимать юных пациентов и оказывать им медпомощь амбулатория начнет с 9 марта. В зоне обслуживания новой амбулатории - 11,5 тыс. детей, проживающих в Билево.

По словам председателя облисполкома, это молодой развивающийся микрорайон, значительную часть населения которого составляют молодые семьи с детьми. "Несколько лет назад было решено перестроить отношения в сфере здравоохранения, уйти от концентрации проблем в крупных учреждениях (поликлиники, больницы), скученности пациентов. Особенность данного объекта в том, что он позволяет приблизить наиболее востребованную первичную медицинскую помощь к местным жителям. Здесь будет удобно и комфортно посетителям. Проще работать будет и специалистам здравоохранения, а значит, они смогут оказывать помощь более качественно, - сказал Николай Шерстнев. - Думаю, этим путем мы и дальше будем двигаться".

Касаясь развития системы здравоохранения области, губернатор отметил: многое уже сделано, но еще больше предстоит воплотить. "Мы знаем проблемы Витебска, области. Нужно браться за областную больницу. Это непростой объект, трудный по масштабности и финансированию. В этом году необходимо найти источник средств, чтобы отработать все вопросы, планомерно подойти к ее ремонту и завершить все работы в следующем году. Тогда у нас останутся уже небольшие объекты, с которыми за год-два сможем разобраться, привести в нормальное состояние все наши остальные медучреждения", - добавил Николай Шерстнев.-0-

Фото Александра Хитрова