Новая футбольная площадка открылась в Дубровно

7 июля, Дубровно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новую футбольную площадку торжественно открыли сегодня в Дубровно, передает корреспондент БЕЛТА.

Спортивный объект расположен в густонаселенном микрорайоне города, на территории средней школы №2. Размер поля составляет 20 м на 40 м. Его появление будет способствовать развитию футбола - ведущему в районе виду спорта. Уже сегодня сразу после церемонии открытия на площадке прошел один из этапов соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч": за продвижение в турнирной таблице боролись юные футболисты школ №1 и №2 райцентра.

Николай Шерстнев

Значимость сегодняшнего события подчеркнул председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, который в числе других почетных гостей мероприятия получил право сделать первый удар по мячу на новом поле. "Радостно, когда вводятся новые объекты, особенно, когда они строятся для детей", - отметил Николай Шерстнев. Особое внимание руководитель области заострил на постоянном обновлении райцентра. "Старт мы дали несколько лет назад, когда готовили Дубровно к "Дажынкам". Мы понимали, что не все сделано, и последовательно из года в год будем вводить новые объекты. В отношении Дубровно это действительно так. И в дальнейшем город должен становится свежее, привлекательнее, а самое главное, здесь должны быть созданы условия для закрепления молодежи. Чтобы ребята после окончания школы, получения высшего образования хотели вернуться жить и работать сюда", - подчеркнул губернатор.

Социальный проект реализован Дубровенским райисполкомом, Белорусской федерацией футбола и Туровским молочным комбинатом. Посильный вклад в общее дело внесли также предприятия и организации района, местные жители. Благодаря глубокой заинтересованности всех сторон построить площадку удалось в кратчайшие сроки.

Как отметил директор департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации "Белорусская федерация футбола" Иван Горовец, в 2020 году при поддержке Туровского молочного комбината по всей Беларуси появится 30 таких площадок и 14 полноразмерных полей.

"В Витебской области уделяется огромное внимание развитию спорта. В этом году мы еще делаем футбольный манеж в Витебске. Думаю, до сентября возведем этот объект. Надеюсь, в будущем это позволит пополнить ряды нашей сборной новыми талантливыми игроками", - добавил Иван Горовец.-0-

Фото Александра Хитрова