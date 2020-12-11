Новая футбольная площадка появилась в Глубоком

11 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Глубоком по ул.Ленина, 138 торжественно открыли площадку для мини-футбола с искусственным покрытием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Современное мини-футбольное поле размером 40х20 м построено по социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Основание под площадку подготовлено за счет Глубокского молочноконсервного комбината. В церемонии открытия приняли участие начальник департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации "Белорусская федерация футбола" Иван Горовец, руководство района и молочноконсервного комбината.

За все время акции появилось около 70 таких площадок. В целом планируется оборудовать 128 подобных полей. Цель амбициозного проекта "Bonfesto - детям" - до 2022 года построить в каждом районе страны по современной футбольной площадке, что позволит мальчишкам и девчонкам в отдаленных уголках Беларуси приобщаться к самой популярной игре в мире.

Всего в Витебской области за последние пять лет обновили и построили более 30 спортобъектов. Ремонт спорткомплексов в Орше и Болбасово намерены завершить в ближайшее время. В них будет проведена реновация отопительной, осветительной систем и водоснабжения, заменят покрытия беговых дорожек на стадионах, оборудуют тренажерные залы. В планах на 2021 год - модернизация физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Бабиничи.

В северном регионе работает более 50 специализированных учебно-спортивных учреждений, где растят спортсменов. На официальных международных соревнованиях атлеты из Витебской области за последнюю пятилетку завоевали более 560 медалей.-0-