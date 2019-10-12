Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привычные гирлянды на проспекте Независимости в Минске заменит к новогодним праздникам иллюминация нового формата. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В числе рассматриваемых технических решений - фонари-проекторы, которые могут транслировать изображения на фасады зданий. Разработать новую иллюминацию была дана команда еще в первом полугодии", - пояснил Анатолий Сивак.

Заметны на проспекте Независимости и другие кардинальные изменения: исчезли рекламные растяжки, скоро будут убраны некоторые провода. Баннеры и другая наружная реклама над главной магистралью столицы больше не появятся. "На опорах будут только знаки. Может быть, будет какое-то исключение для указателей", - подчеркнул мэр.-0-