Новая операционная в Гомельской облбольнице позволит вдвое увеличить число операций на позвоночнике

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая операционная нейрохирургического отделения №2 Гомельской областной клинической больницы позволит минимум в 1,5-2 раза увеличить число операций пациентов с заболеваниями или травмами позвоночника, передает корреспондент БЕЛТА.

Специализированное отделение хирургии позвоночника на 40 коек функционирует в облбольнице с октября 2015 года. Здесь оказывают помощь пациентам с позвоночно-спинальной травмой и ее последствиями, дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, при спондилолистезах, специфических и неспецифических воспалительных заболеваниях позвоночника, доброкачественных и злокачественных новообразованиях позвонков, требующих хирургического лечения, патологических переломах при остеопорозе с использованием малоинвазивных реконструктивных методик. Отделение такого профиля - единственное среди регионов страны. Специалисты отделения ежегодно выполняют 650-700 операций, большинство из них с использованием высокотехнологичного оборудования.

Потребность в операциях такого профиля оставалась достаточно высокой. Поэтому было принято решение об открытии еще одной операционной. Для ее оснащения потребовалась закупка дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Так, приобретен операционный рентгеновский аппарат с функцией электронно-оптического преобразования. Используется операционный микроскоп для спинальной нейрохирургии, в том числе позволяющий выполнять высокоточные манипуляции, а также врачу и ассистенту работать по принципу face to face (ассистент видит ситуацию с позиции хирурга). Специалисты отделения прошли обучение в Минске, а также за рубежом. Новейшее оборудование вместе с квалификацией специалистов отделения создает отдельный микрокосм для проведения высокотехнологичных операций на высшем уровне.

"Открытие новой операционной с оснащением такого уровня стало возможным благодаря поддержке Министерства здравоохранения и непосредственному участию заместителя премьер-министра Владимира Дворника, который много лет руководил областью", - подчеркнули в больнице. Значительный вклад внесли и предприятия Гомеля - ПО "Белоруснефть", Гомельский химический завод, оказав спонсорскую помощь.

При этом заведующий нейрохирургическим отделением №2 Сергей Кириленко не акцентировал внимание на стоимости оснащения. Подчеркнул лишь, что каждый рубль, затраченный на его приобретение, окупится десятью - на экономии бюджетных средств на выплаты по больничным листам, лечение, постоперационную реабилитацию пациентов и др. До конца года в отделении планируют увеличить количество операций до 1 тыс.

Открытие операционной позволит также расширить спектр оперативных вмешательств, сократить время вмешательства и кровопотерю во время операции в среднем в 3 раза, применять малоинвазивные методики на современном мировом уровне. "Во многих случаях, к примеру, после операции по удалению межпозвоночной грыжи, пациент вертикализируется - становится на ноги в течение суток", - уточнил Сергей Кириленко. По его словам, предстоит еще развеять некоторые стереотипы и страхи пациентов относительно операций. "Также необходимо дополнительно активизировать и работу с неврологами на местах, усовершенствовать систему диагностирования", - рассказал он.

Большинство пациентов отделения - люди трудоспособного возраста, которым своевременная качественная помощь позволяет остаться в профессии. Так, работавший в Ялте белорус получил серьезную травму позвоночника при падении с высоты. Буквально вчера его прооперировали в нейрохирургическом отделении №2 Гомельской областной клинической больницы.

"Оказание высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи пациентам с повреждениями и заболеваниями позвоночника - одна из социально значимых задач в сфере здравоохранения. Эти заболевания вызывают длительную временную нетрудоспособность и стойкую инвалидность у активной части населения республики", - резюмировал главврач Гомельской областной клинической больницы Владимир Бугаков.-0-